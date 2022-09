Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist in Steinhagen (Kreis Gütersloh) am Steuer eingeschlafen und hat so einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, geriet ein 62-Jähriger am Samstagnachmittag im Ortsteil Brockhagen auf der Gütersloher Straße auf Höhe einer Kreuzung in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann eingeschlafen.