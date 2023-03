Ein Bauarbeiter ist in Düsseldorf während der Arbeit abgestürzt und verletzt worden. Der Mann sei aus dem zweiten Obergeschoss eines Rohbaus etwa drei bis vier Meter tief gefallen, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Den Angaben zufolge konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst über ein Baugerüst schnell zu dem Verletzten vordringen und ihn medizinisch versorgen. Danach sei der Mann mit Hilfe einer Drehleiter gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden.