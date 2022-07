Ein Ultraleichtflugzeug ist im Kreis Soest von einer Böe erfasst worden und deswegen abgestürzt. Der 56-jährige Pilot wurde dabei in Bad Sassendorf am Samstag nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt. Der aus Holzwickede stammende Mann wurde von Zeugen aus dem Wrack geborgen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Als die Maschine von der Böe erfasst wurde, habe sich der Mann bereits im Landeanflug auf den Flugplatz in Lohne befunden und sei aus etwa 20 Metern Höhe abgestürzt, hieß es von der Polizei. Der 56-Jährige war der einzige Insasse des Flugzeugs.