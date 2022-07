Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind drei Menschen in Hamm schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war einer der Wagen vermutlich wegen eines Schwächeanfalls des 62-jährigen Fahrers am Donnerstagabend auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Autos einer 50-Jährigen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Frau und ihr 47-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.