Eine Einjährige ist in Essen aus dem zweiten Stock eines Hauses gestürzt und schwer verletzt worden. Das kleine Mädchen sei nach dem Sturz am Montag in ein Krankenhaus gekommen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, erklärte die Polizei. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.