Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ist ein 46-Jähriger bei Goch ums Leben gekommen. Der Mann starb am Samstagnachmittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 44-jährige Fahrer des anderen Autos wurde lebensgefährlich verletzt. Der 46-Jährige war auf der B9 in Richtung A57 auf dem Zubringer zur Autobahn in den Gegenverkehr geraten. Der Grund war am Samstagabend noch unklar. Sein Auto prallte gegen den entgegenkommenden Wagen des 44-Jährigen. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt.