In der Kölner Altstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen sei der aus Düren stammende 44-Jährige kurz darauf in einer Klinik gestorben, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. Da der 57 Jahre alte Fahrer des Unfallautos derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er festgenommen. Er soll den 44-Jährigen auf der Höhe einer Fußgängerampel mit seinem Wagen erfasst haben, als dieser auf die Fahrbahn trat.