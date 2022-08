Ein Gütermotorschiff ist auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Rheine mit dem Steuerhaus gegen eine Brücke geprallt. Ein 28-Jähriger, der zum Zeitpunkt des Unfalls am Dienstagnachmittag der Schiffsführer war, wurde dabei leicht verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch weiter mit. Am Schiff sei ein "erheblicher Sachschaden" entstanden. Die Fahrt konnte das Motorschiff zunächst nicht fortsetzen.