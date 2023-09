Eine 16-Jährige ist in Tönisvorst (Kreis Viersen) von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche wurde nach dem Unfall am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Die 49 Jahre alte Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.