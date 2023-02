16 Tonnen schwere Ladung hat ein Lastwagen am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 3 im Dreieck Köln-Heumar verloren - die Fahrbahn in Richtung Frankfurt ist gesperrt. Ein Kran war im Einsatz, um die verlorenen Brückenteile von der Straße zu bergen, wie ein Polizeisprecher in Köln am Dienstag sagte. Demnach war noch unklar, warum die Ladung von dem Laster gefallen war. Eine örtliche Umleitung sei eingerichtet worden.