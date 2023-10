Bei einem Zusammenstoß in Hamm-Rhynern ist ein 64 Jahre alter Mann am Mittwoch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 64-Jährige war mit seinem Auto an der Einmündung einer Straße mit dem Wagen eines 57-Jährigen zusammengestoßen - warum das passierte, war zunächst völlig unklar.