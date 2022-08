Ein Radfahrer ist in Nettetal bei Mönchengladbach nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der 27-Jährige war Zeugenaussagen zufolge ohne Licht und in Schlangenlinien auf einer Bundesstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als er in eine langgezogene Rechtskurve fuhr, kam ihm ein 21-jähriger Autofahrer entgegen. Beim Frontalzusammenstoß wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er trotz des Einsatzes eines Notarztes noch vor Ort verstarb.