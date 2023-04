Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz im westfälischen Hamm an ihren Verletzungen gestorben. Zeugen waren der 69-Jährigen nach dem Unfall am Montagnachmittag zu Hilfe geeilt und alarmierten den Notruf, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Doch die Frau war da schon nicht mehr ansprechbar und starb später im Krankenhaus.