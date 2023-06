Ein 70-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist an einer Autobahnauffahrt bei einem Unfall in Köln gestorben. Er sei am Mittwochabend in der Kurve zur A4 geradeaus in einen Grünstreifen gefahren und dann gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag in Köln mit. Warum er das tat, ist unklar. Fremdeinwirken gab es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Herbeigeeilte Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren.