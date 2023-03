Bei einer Rutschpartie auf einem Treppengeländer in seiner Schule in Vlotho ist ein Zehnjähriger zwei Etagen in die Tiefe gestürzt. Er habe den Sturz am Mittwoch mit einem gebrochenen Oberschenkel überstanden, berichtete die Stadt Vlotho (Kreis Herford). Nach Erkenntnis der Polizei und vieler Zeugen habe der Schüler auf dem Geländer das Gleichgewicht verloren. Er sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort seien außer dem Beinbruch keine weiteren äußerlichen Verletzungen diagnostiziert worden. Der Schüler der fünften Klasse habe "eine ganze Schar von Schutzengeln" gehabt, meinte die Stadt. Das "Westfalen-Blatt" berichtete.