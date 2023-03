Ein Sturmtief hat am Montag unter anderem für umgestürzte Bäume und kleinere Unfälle in Rheinhessen und im Südosten der Pfalz gesorgt. Auf der A63 sei im Bereich der Anschlussstelle Göllheim ein Pritschenwagen infolge von Wind und Aquaplaning in einer Ausfahrt ins Rutschen und dann im Grünstreifen zum Stehen gekommen, teilte das Polizeipräsidium Mainz am Abend mit. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei Dreisen wurde ein Trampolin auf die Leitplanke geweht und im Anschluss beseitigt, wie es hieß. Vor der Weinheimer Talbrücke kam es auf der A63 außerdem zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen wegen einer größeren Wasseransammlung. Der Verkehr wurde daran vorbeigeleitet.

In Wendelsheim sei ein Dachziegel auf ein parkendes Fahrzeug gefallen, wodurch ein leichter Schaden entstanden sei. In Worms kippte der Wind einen Wohnwagen auf die Seite, wodurch dieses in einem Feld zum Liegen kam. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden schätzten die Ermittler auf rund 15 000 Euro.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zum Wochenstart Sturm und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland angekündigt.