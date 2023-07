Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Düren sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 70-Jährige sei am Sonntag in Niederzier aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit ihrem Auto frontal in einen anderen Wagen geprallt, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie und der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden wegen ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzen die Behörden auf rund 30.000 Euro.