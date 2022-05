Ein Baukran ist am Dienstagnachmittag in Kamp-Lintfort auf ein Hausdach gestürzt. Der Kran sei abgeknickt und habe ein Auto auf der Beifahrerseite beschädigt, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Fahrerin, die in dem parkenden Wagen saß, sei unverletzt geblieben. Arbeitsschutz- und Baubehörden seien informiert und hätten mit der Suche nach der Ursache begonnen, sagte der Polizeisprecher.