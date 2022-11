Die Autobahn 44 zwischen der belgischen Grenze und der Anschlussstelle Aachen-Brand wird in Fahrtrichtung Köln voraussichtlich bis zum Dienstagabend erneut voll gesperrt. Der am Montag dort verunglückte Lastwagen habe große Mengen Diesel verloren, der ins Erdreich gesickert sei, teilte die Autobahn GmbH mit. Experten hätten am Dienstagmorgen festgestellt, dass der kontaminierte Boden und Teile der Böschung unverzüglich abgetragen werden müssten.