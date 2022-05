Ein neunjähriges Kind ist in Gummersbach im Oberbergischen Kreis von einem Auto erfasst und verletzt worden. Als das Mädchen am Samstagnachmittag versuchte, eine Straße im Ortsteil Peisel zu überqueren, geriet es mit dem Fuß unter das rechte Hinterrad des fahrenden Wagens, wie die Polizei mitteilte. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.