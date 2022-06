Nach der Kollision mit einer Leitplanke ist ein Autofahrer in Siegen auf drei Rädern weitergefahren. Trotz des Defektes habe der 23-Jährige laut Zeugen seine Fahrt mit hohem Tempo fortgesetzt, teilte die Polizei in Siegen am Dienstag mit. Allerdings verlor er dann in einem Kreisverkehr die Kontrolle. Der Wagen geriet auf den Gehweg, zurück auf die Fahrbahn und blieb schließlich im Gegenverkehr stehen. Eine Polizeistreife, die zu einem anderen Einsatz fuhr, stellte den Mann wegen seiner Raserei zur Rede. Der 23-Jährige gab an, er habe das Blaulicht gesehen und vor einer Kontrolle fliehen wollen. Da der Verdacht bestand, dass Trümmer auf Gleise gefallen sein könnten, musste der Zugverkehr zeitweise gestoppt werden. Gefunden wurde aber nichts.