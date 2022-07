Eine Sechsjährige, die in Herne zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen sein soll, ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto habe das Mädchen erfasst und zu Boden geschleudert, teilte die Polizei Bochum mit. Nach dem Unfall am frühen Freitagabend wurde das Kind in Begleitung seiner Eltern per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.