In Köln ist dieselbe Straßenbahn innerhalb kurzer Zeit gleich in zwei Unfälle mit jeweils glimpflichem Ausgang verwickelt worden. Zunächst sei die Bahn am Mittwochabend mit einer Autofahrerin kollidiert, nur zwei Minuten nach der Wiederinbetriebnahme dann mit einer Fahrradfahrerin, teilte die Polizei mit. Beide Frauen blieben unverletzt.