Bei einem Verkehrsunfall auf der A61 bei Mönchengladbach sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Lkw, der Gefahrgut transportierte, sei am Montagabend an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Holt auf einen anderen Sattelschlepper aufgefahren, teilte die Feuerwehr Mönchengladbach mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine abgerissen und gegen den Transportbehälter gedrückt, wodurch der Fahrer eingeklemmt worden sei. Der Fahrer des anderen Lkw sei ebenfalls in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Beide wurden befreit und schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Unmittelbar vor den beiden Lastwagen war es ebenfalls zu einem Auffahrunfall mit zwei Lkw und einem Pkw gekommen. Die Fahrerin des Autos sei dabei leicht verletzt worden. Wie genau dieser Unfall zeitlich mit dem anderen Unfall zusammenhing, war zunächst unklar. Weitere Details zum Unfallhergang waren ebenfalls noch nicht bekannt.

Der Gefahrgutbehälter sei unbeschädigt geblieben, jedoch sei Dieselkraftstoff in «nicht unerheblicher Menge» ausgetreten, der auch in den Grünbereich neben der Fahrspur eingedrungen sei. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Koblenz bis in den späten Abend voll gesperrt.