Die Polizei ist am Donnerstagabend erneut mit einem Großaufgebot an einer Flüchtlingsunterkunft in Unna im Einsatz gewesen. Laut einer Sprecherin war ein Bewohner von zwei Verdächtigen verletzt worden. Nachdem es am Mittwochabend bereits eine Schlägerei mit mehreren Dutzend Beteiligten gegeben hatte, habe man zahlreiche Einsatzkräfte entsendet und die Situation schnell im Griff gehabt.

Bei der ersten Schlägerei war ein 24-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen des Vorfalls laufen noch. Bei dem neuerlichen Einsatz in der Erstaufnahme-Einrichtung in Unna-Massen wurden laut Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Das Opfer schwebe nicht in Lebensgefahr.

Kommende Woche soll der Landtag über die Flüchtlingssituation in NRW debattieren. Die SPD-Fraktion hat eine aktuelle Stunde beantragt, nachdem den Kommunen Flüchtlinge aus den Landeseinrichtungen vorzeitig zugewiesen werden sollen. Mit Bezug auf die erste Schlägerei in Unna betonte die SPD bereits "weiteren Handlungsbedarf".