Der Polizei ist nach eigenen Angaben in Werne (Kreis Unna) ein Ermittlungserfolg gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Zehn Männer seien am Dienstagabend vorläufig festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Bereitschaftspolizisten und eine Spezialeinheit der Polizei durchsuchten demnach mehrere Objekte in Werne und entdeckten dort illegale Betäubungsmittel in größerer Menge sowie eine Cannabis-Plantage. Der Razzia seien umfangreiche Ermittlungen und gezielte Observationen vorangegangen. Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Die zehn Tatverdächtigen kamen in Polizeigewahrsam.