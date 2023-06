Auf einem Schulgelände in Kamen soll ein 19-Jähriger vier Schüsse auf einen 21-Jährigen abgegeben haben. Das Opfer sei von zwei Projektilen getroffen und schwer verletzt worden, sagte die ermittelnde Staatsanwältin am Montagabend auf Anfrage. Die Tat habe sich bereits am Sonntag ereignet. Verdächtiger und Opfer hätten sich gekannt, die Hintergründe seien aber noch unklar. Ob und weswegen gegen den 19-Jährigen Haftbefehl beantragt wird, werde am Dienstag entschieden.