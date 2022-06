Betrüger sollen sich in den vergangenen Tagen in einer Flüchtlingsunterkunft in Kamen (Kreis Unna) als Jobcenter-Mitarbeiter ausgegeben haben, um persönliche Daten von Bewohnern abzufragen. Das Jobcenter im Kreis Unna warnte am Dienstag vor der Betrugsmasche. Man entsende keine Mitarbeiter in die Unterkünfte, betonte es.