Trotz einer spürbaren Kaufzurückhaltung der Kunden hat die auf Produkte rund um Kaffeegenuss spezialisierte Melitta-Gruppe ihren Umsatz im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro gesteigert. Ausschlaggebend dafür seien notwendige Preiserhöhungen und die Normalisierung des Absatzes an Geschäftskunden wie Cafés, Restaurants und Kantinen nach der Corona-Pandemie gewesen, teilte das Familienunternehmen am Donnerstag in Minden mit.