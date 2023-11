Bei den Industriebetrieben in Nordrhein-Westfalen sind die Geschäfte in den ersten neun Monaten 2023 etwas schwächer gelaufen. Trotz einer steigenden Nachfrage aus dem Ausland sanken die Umsätze leicht um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die Inlandsumsätze gingen um 1,3 Prozent zurück, während die Erlöse im Auslandsgeschäft um 0,7 Prozent zulegten.