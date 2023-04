Die SPD hat im "Untersuchungsausschuss Kindermissbrauch" des Düsseldorfer Landtags die sorgfältige Aufarbeitung weiterer Verdachtsfälle rund um den Tatkomplex Lügde angezweifelt. Warum ein entsprechender Hinweis der Polizei Niedersachsen 2019 von der Ermittlungskommission in Bielefeld zunächst als nicht belastbar eingestuft worden war, konnte am Freitag bei der Zeugenbefragung allerdings nicht aufgeklärt werden.

Der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas konfrontierte einen Bielefelder Kommissar, der Mitglied der speziellen Ermittlungskommission zur Aufklärung des Missbrauchskomplexes Lügde war ("BAO Eichwald"), mit dem Aktenvermerk: "Aus Befragungen der Eltern ergeben sich bislang keine Hinweise auf möglichen Missbrauch." Nach Einschätzung der leitenden Ermittler habe es zu der Zeit keine hinreichenden Anhaltspunkte für ein Strafverfahren gegeben, erklärte der Zeuge. Er selbst habe aber keine Vernehmungen durchgeführt.

Bialas - selbst Polizist - bezeichnete es als "komische Vernehmung", die Spur auf Grund der Aussage von Eltern, die des Kindesmissbrauchs verdächtigt werden, einfach zu den Akten zu nehmen. Das betroffene Mädchen sei auch eines der Hauptopfer des Täters gewesen, der letztlich 2019 wegen massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lüdge zu 13 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden war, stellte Bialas fest. Das Kind, das bei der ersten Tat sieben Jahre alt gewesen sei, sei eine Freundin der über Jahre missbrauchten Pflegetochter und neben ihr Hauptbelastungszeugin gegen den Täter gewesen, berichtete Bialas.

Aus seiner Sicht dauerte das Martyrium des Mädchens noch Monate nach der Inhaftierung des Haupttäters an, weil Ermittlungsbehörden und Jugendämter zu spät gehandelt hätten. Dadurch sei das psychisch erkrankte Kind erst 2020 aus der Familie genommen und ein Familienmitglied unnötig spät wegen Vergewaltigung des Kindes verurteilt worden.

Auf einem Campingplatz bei Lügde im Kreis Lippe an der Landesgrenze zu Niedersachsen waren über Jahre bis Ende 2018 zahlreiche Kinder von mehreren Männern sexuell missbraucht und vergewaltigt worden. Die beiden Haupttäter waren 2019 vom Landgericht Detmold zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Der NRW-Landtag hatte 2019 einen Untersuchungsausschuss eingesetzt und in dieser Wahlperiode neu aufgelegt, um die Rolle der Jugendämter in der Region und die Arbeit der Polizei zu beleuchten.

