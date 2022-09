Eine bei der Flut im Ahrtal vergangenes Jahr gestrandete Regionalbahn ist in der Nacht zum Mittwoch mit drei Schwerlastern abtransportiert worden. Sie steht nun im Bahnhof in Meckenheim in Nordrhein-Westfalen. Von dort aus soll sie am Freitag in eine Werkstatt nach Salzgitter in Niedersachsen geschleppt werden, sagte ein Bahnsprecher in Berlin.