Die Emschergenossenschaft sieht keine Gefahr, dass die ins Rutschen geratene Eisenbahnbrücke bei Dinslaken den Fluss aufstauen und eine Überschwemmung der umliegenden Gebiete verursachen könnte. Für den Fall, dass die Brücke in die Emscher stürzen und den Fluss blockieren sollte, habe das Technische Hilfswerk Pumpen organisiert, sagte ein Sprecher am Samstag.

Damit seien die Einsatzkräfte in der Lage, das Wasser des Flusses an der Stelle vorbeizuleiten. "Auf Basis aller vorliegenden Daten und Vorhersagen können wir sagen: Selbst wenn die Brücke in die Emscher stürzen sollte, besteht keine Gefahr einer Aufstauung", betonte der Sprecher.

Die Eisenbahnbrücke, die eingleisig über den Fluss führt, war durch die starken Regenfälle und das Emscher-Hochwasser der vergangenen Tage unterspült worden und an einer Seite abgesackt. Das Umwelt- und Verkehrsministerium hatte gewarnt, dass die Brücke in den Fluss fallen und das Wasser aufstauen könnte.

Am Unterlauf der Emscher hatte es nach den heftigen Unwettern bereits am Freitag große Probleme mit dem Hochwasserschutz gegeben. Der Deich sei auf Hunderten Metern erodiert, teilte das Umweltministerium mit. In der Nähe befindet sich ein Wohngebiet mit etwa 100 Häusern.