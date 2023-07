Ein 20 Jahre alter Kölner, der seine wenige Wochen alte Tochter geschüttelt hatte, ist am Donnerstag wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Kölner Landgericht verurteilte den Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der deutsche Angeklagte im vergangenen Dezember seine Tochter geschüttelt hatte, weil sie schrie. Der rund fünf Wochen alte Säugling starb wenig später in einem Krankenhaus an schweren Hirnschäden in Folge eines Schütteltraumas. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden und bereut. Der 20-Jährige hatte erklärt, er sei alleine mit seiner Tochter überfordert gewesen. Die Kindsmutter hatte wenige Minuten vor der Tat die gemeinsame Wohnung für einen Einkauf verlassen.

Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Verfahren eine Verurteilung des Angeklagten zu viereinhalb Jahren Haft wegen Totschlags gefordert. Dem folgte die Jugendstrafkammer jedoch nicht. Dem an einer Lernbehinderung leidenden Angeklagten sei nicht bewusst gewesen, "dass das Schütteln eines fünf Wochen alten Kindes sehr gefährlich ist", sagte die Vorsitzende Richter.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Zwar akzeptierte der Angeklagte die Gerichtsentscheidung, die Staatsanwaltschaft behielt sich hingegen Revision beim Bundesgerichtshof vor.