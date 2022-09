Die A44 wird an diesem Wochenende zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna und der Anschlussstelle Unna-Ost in beiden Richtungen voll gesperrt. Das kündigte die Autobahn Westfalen an, da für den sechsstreifigen Ausbau eine Brücke in dem Bereich erneuert werden müsse. Die Maßnahme gelte von Samstagabend um 20.00 Uhr bis Sonntagabend um 20.00 Uhr. Der Fernverkehr wird ab dem Kamener Kreuz über die A2 und ab dem Kreuz Bielefeld über die A33 bis zum Kreuz Wünnenberg-Haaren umgeleitet.