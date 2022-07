Der Hersteller Jay & Joy ruft den veganen Weichkäse "Joséphine" zurück. In Produkten mit dem Haltbarkeitsdatum 7. August 2022 seien Listeriose-Erreger nachgewiesen worden, teilte das Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ("lebensmittelwarnung.de") am Montag mit. Vertrieben wird das Produkt in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.