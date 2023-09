Die Inflationsrate ist in Nordrhein-Westfalen deutlich gesunken. Die Teuerung habe im September bei 4,2 Prozent gelegen, teilte das Landesstatistikamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das ist der niedrigste Monatswert seit September 2021, damals waren es ebenfalls 4,2 Prozent gewesen.