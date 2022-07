Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen an den sechs nordrhein-westfälischen Universitätskliniken steht nach mehr als elf Wochen Streik kurz vor dem Ende. In der Nacht zum Dienstag haben die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Arbeitgeberseite eine mögliche Einigung erzielt, teilte Verdi am Dienstag mit. Die Verdi-Tarifkommission wolle demnach im Laufe des Dienstagnachmittags über die Annahme des neuen Tarifvertrags Entlastung für die sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster entscheiden, hieß es weiter.