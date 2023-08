Eine Pflegekraft steht auf einer Intensivstation in einem Zimmer und arbeitet an den Geräten. Foto

Der vor sechs Wochen bei einer Verfolgungsfahrt in Essen lebensgefährlich verletzte Polizist ist auf dem Wege der Besserung. Er sei wach und ansprechbar, teilte die Polizei in Essen am Montag mit. Er werde zwar weiterhin intensivmedizinisch behandelt, befinde sich aber nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Er war bei einem Einsatz von einem Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden. Der Fahrer des Wagens sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der 39-Jährige, der laut Polizei weder Fahrerlaubnis besitzt, noch angeschnallt war, hatte sich demnach mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug mit falschen Kennzeichen einer Verkehrskontrolle entzogen. Auf der Flucht konnte ihn die Polizei schließlich in einer Sackgasse stellen. Dort soll er dann seinen Wagen gewendet und Gas gegeben haben, als der Polizist ausstieg. Der Beamte schwebte lange in akuter Lebensgefahr.

