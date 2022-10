Ein 14-Jähriger und ein 55 Jahre alter Mann sind bei einem Unfall in Gütersloh schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen kamen bei dem Zusammenstoß von zwei Autos mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Zeitgleich mit einem 51-jährigen Autofahrer und seinem jugendlichen Beifahrer überquerten der 55-Jährige und seine 35 Jahre alten Beifahrerin mit ihrem Wagen eine Kreuzung. Dort kam es zum Zusammenstoß. Dabei schleuderte das Auto des 51-Jährigen von der Straße, streifte einen Zigarettenautomaten und prallte gegen eine Hauswand.