Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. Foto

30-jährige Quadfahrerin verunglückt in Bielefeld tödlich

Verkehr 30-jährige Quadfahrerin verunglückt in Bielefeld tödlich

Eine 30 Jahre alte Quadfahrerin ist in Bielefeld gegen einen Telefonmasten geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen. Die Frau hatte bei der Fahrt am Ostermontag nach bisherigen Ermittlungen zunächst den Bordstein einer Verkehrsinsel touchiert, wie die Polizei mitteilte. Sie habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei gegen einen Bordstein des Gehweges geprallt und dann gegen den Mast. Obwohl der Rettungsdienst Reanimationsmaßnahmen einleitete, starb die 30-Jährige noch an der Unfallstelle.

Eine 30 Jahre alte Quadfahrerin ist in Bielefeld gegen einen Telefonmasten geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen. Die Frau hatte bei der Fahrt am Ostermontag nach bisherigen Ermittlungen zunächst den Bordstein einer Verkehrsinsel touchiert, wie die Polizei mitteilte. Sie habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei gegen einen Bordstein des Gehweges geprallt und dann gegen den Mast. Obwohl der Rettungsdienst Reanimationsmaßnahmen einleitete, starb die 30-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Frau war zusammen mit einem 33-jährigen Mann in Richtung Ummeln gefahren. Sie trug einen Helm, wie die Polizei weiter mitteilte. Während der Unfallaufnahme war die Straße in Bielefeld für fünf Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Mitteilung