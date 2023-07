Nach einer Kollision auf der B56 in Düren ist ein 56-jähriger Autofahrer seinen Verletzungen erlegen. Der Mann habe am Mittwochabend einen anderen Verkehrsteilnehmer überholt und sei in einer Kurve mit dem Wagen eines 60-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei Düren am Donnerstagmorgen mit. Dabei sei das Auto des 56-Jährigen auf dem Dach gelandet, sagte ein Polizeisprecher.