Bei einem Unfall in Wuppertal ist ein 74 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verlor der Mann am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Auto und fuhr zunächst auf die Gegenfahrbahn, anschließend in eine Mauer und eine Laterne. Laut Polizei starb der Mann dann im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang werde nun ermittelt.