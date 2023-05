Ein 84-Jähriger ist am Samstag in Ahaus im Münsterland mit seinem Auto Schlangenlinien gefahren und hat auf einem Grünstreifen mehrere Leitpfosten touchiert. Nach mehreren Zeugenanrufen stoppte die Polizei laut einer Pressemitteilung vom Sonntag den Senioren. Der gab den Beamten an, ein paar Radler getrunken und schwere Medikamente genommen zu haben. Welcher Art die Medikationen seien, wollte der 84-Jährige nicht preisgeben.