Nach einem Unfall ist die Autobahn 3 in Richtung Köln in Rheinland-Pfalz in der Nähe des Rastplatzes Epgert (Landkreis Altenkirchen) am Mittwochabend gesperrt worden. Die Sperrung werde vermutlich einige Stunden andauern, teilte die Polizei mit. Es habe "einen schweren Verkehrsunfall" gegeben. Details - etwa zur Zahl der beteiligten Fahrzeuge und Menschen und dem Geschehenen - teilte die Polizei nicht mit. Der Unfall müsse noch aufgenommen werden.