Verkehr A40 bei Duisburg am Wochenende gesperrt: Weitere folgt

Bauarbeiten an der Fahrbahn bremsen am Wochenende den Verkehr auf der A40 bei Duisburg aus. Doch nach der Sperrung ist vor der Sperrung: Ab Ende Oktober ist ein Abschnitt dort sogar zehn Tage lang komplett dicht.

Auf Autofahrer bei Duisburg kommen ab diesem Freitag erhebliche Einschränkungen wegen einer Sperrung der A 40 zu. Zunächst wird ab 22.00 Uhr für das gesamte Wochenende der Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg und Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen für eine Fahrbahnerneuerung gesperrt, wie die Autobahn GmbH Rheinland mitteilte. Am Montag um 5.00 Uhr soll die Strecke wieder freigegeben sein.

Bereits am Wochenende darauf (27. Oktober, 22.00 Uhr) wird die Autobahn dann auf einem Abschnitt für gleich zehn Tage in beide Richtungen für den Verkehr dicht gemacht: Die A 40 bleibe bis zum 6. November 5.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg gesperrt. Geplant sind Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn. Außerdem sollen die Wiegeanlagen an der Rheinbrücke Neuenkamp zurückgebaut werden.

In beiden Fällen hat die Autobahn GmbH Umleitungen eingerichtet und will die Verkehrsteilnehmer großräumig über die Autobahnen 57, 42 und 59 umleiten.

Die Rheinbrücke ist seit Jahren eine Baustelle und wird noch bis 2026 erneuert. Bis dahin müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region immer wieder auf Einschränkungen einstellen. Auch das nur wenige Kilometer entfernte Kreuz Kaiserberg ist in den nächsten acht Jahren eine Großbaustelle.