Die Autobahn 44 bleibt zwischen der belgischen Grenze und der Anschlussstelle Aachen-Brand in Fahrtrichtung Köln voraussichtlich bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Beim Bergen des in die Böschung gerutschten Lastwagens und der Ladung gebe es Schwierigkeiten, teilte eine Sprecherin der Autobahn-Gesellschaft am Montagnachmittag mit. Zudem seinen etwa 700 Liter Diesel-Kraftstoff ausgelaufen. Der Lkw war bei Nässe und glitschigem Untergrund in die Böschung gerutscht. Verletzt wurde niemand. Seit 9.00 Uhr ist die A44 zwischen der belgischen Anschlussstelle Eynatten und Aachen-Brand deswegen voll gesperrt.