Verkehr Arbeiten an Lärmschutzwänden: Sperrungen am Dreieck Bottrop

Das Autobahndreieck Bottrop ist ein wichtiger Knotenpunkt - es verbindet die A2 im Ruhrgebiet mit der A31 zur Nordsee. Kommende Woche gibt es hier Sperrungen in der Nacht. Und ab 2026 hat die Autobahngesellschaft noch größere Baupläne.

Wegen Arbeiten an Lärmschutzwänden gibt es in der kommenden Woche nächtliche Sperrungen am Autobahndreieck Bottrop. In den Nächten von Montag (27.11.) bis Freitag (1.12.) seien jeweils von 20.00 bis 5.00 Uhr die Überleitung von der A31 auf die A2 Fahrtrichtung Oberhausen und die Ausfahrt der Anschlussstelle Bottrop auf der A2 in Richtung Oberhausen nicht zu befahren. Umleitungen mit einem roten Punkt seien eingerichtet, teilte die Autobahngesellschaft Westfalen mit.

Ab 2026 ist an dem Autobahndreieck zudem noch ein größerer Umbau geplant. Die Ein- und Ausfahrten der A2 und A31 würden dabei verlängert und die Verbindungsfahrbahnen zwischen der A2 und der A31 um eine Fahrspur verbreitert, so die Autobahngesellschaft. Damit soll die Verbindung zwischen der A2 im Ruhrgebiet und der A31 zur Nordsee leistungsfähiger werden.

Die aktuelle, überwiegend einspurige Verkehrsführung der Verbindungsfahrbahnen und die hohe Verkehrsbelastung sorgten bisher häufig für Staus und gefährliche Situationen bis hin zu Unfällen.

