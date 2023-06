Für den Verkehr der Zukunft ging auf dem Kölner Hauptbahnhof am Samstag so gut wie nichts mehr. Wegen geplanter Bauarbeiten für ein neues, hochmodernes elektronisches Stellwerk, das Ende 2025 in Betrieb gehen soll, war der Knotenpunkt Köln für den Regional- und Fernverkehr zwischen 6.00 und 18.00 Uhr gesperrt. Normalerweise passieren derzeit laut Bahn täglich mehr als 1300 Züge den Bahnhof. Am Samstag wurden unter anderem neue Signalmasten montiert, Kabel verlegt und Tiefbauarbeiten durchgeführt.