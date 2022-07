Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat nach den Komplettausfällen auf mehreren Bahnlinien am vergangenen Wochenende Konsequenzen von den Verkehrsunternehmen angemahnt. "Die erhöhten Krankheitsstände, die Urlaubszeit und der große Zuspruch durch das 9-Euro-Ticket stellen die Beteiligten sicherlich vor große Herausforderungen", sagte er am Montag in Düsseldorf. "Trotzdem müssen bei Problemen wie jetzt die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich gehalten werden."